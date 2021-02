Britse premier: mogelijk vaker vaccineren vanwege coronavarianten

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn landgenoten gewaarschuwd dat ze mogelijk vaker gevaccineerd moeten worden omdat het coronavirus muteert.

"Ik denk dat we moeten wennen aan het idee dat we gaan vaccineren en dan gaan hervaccineren in de herfst als we met deze nieuwe varianten te maken krijgen", zei hij volgens Britse media in het parlement.

De verspreiding van nieuwe, extra besmettelijke varianten van het virus wordt wereldwijd met bezorgdheid gevolgd. De Britse regering heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd om die buiten tegen te gaan.

Reizigers uit risicogebieden moeten vanaf maandag op eigen kosten in quarantaine in een hotel. Het breken van de regels kan worden bestraft met een forse boete of een gevangenisstraf van 10 jaar.



Johnson verdedigde zijn beleid woensdag in het parlement. Daar verweet oppositieleider Keir Starmer hem dat het coronabeleid aan de lopende band wordt omgegooid, maar dat er nog steeds niet voldoende is gedaan om coronavarianten aan de grens tegen te houden. De premier wierp tegen dat het Britse grensbeleid tot het strengste in de wereld behoort.

"Mensen moeten inzien dat op een normale dag van het jaar ongeveer 250.000 mensen het land inkomen", zei Johnson. "We hebben dat omlaag gekregen naar 20.000, waarvan er 5000 betrokken zijn bij de invoer van essentiële producten zoals medicatie en levensmiddelen."

© ANP 2021