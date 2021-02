RIVM meldt 3226 coronabesmettingen, iets minder dan gemiddeld

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen dinsdag- en woensdagochtend 3226 meldingen binnengekomen over positieve coronatesten.

Dat zijn er iets minder dan het gemiddelde in de afgelopen zeven dagen (3406). Het instituut liet eerder weten dat de cijfers ook woensdag nog een wat vertekend beeld zouden kunnen geven.

Zondag waren de teststraten in het hele land dicht vanwege het barre winterweer. Ook in de dagen daarna bleven nog meerdere testlocaties gesloten vanwege de kou en gladheid. Zo zijn in Rotterdam momenteel 10 van de 24 testlocaties open.

Volgens de GGD zijn dat er genoeg om iedereen die zich wil laten testen in te plannen. De teststraat in Helmond is ook nog steeds dicht. Inwoners die zich willen laten testen, moeten naar Eindhoven.



Zondag werden circa 20.000 afspraken afgezegd, omdat het KNMI code rood had afgekondigd. Die zijn naar andere dagen verplaatst. Het is niet bekend hoeveel mensen in de dagen daarna hebben afgezien van een gang naar de teststraat vanwege de kou, sneeuw en gladheid. Het RIVM noteerde volgens iets bijgestelde cijfers maandag 2263 nieuwe gevallen en dinsdag 1771.

Van alle gemeenten noteerde Amsterdam weer de meeste positieve testresultaten: 128. In Den Haag waren het er 77, in Rotterdam 71, in Eindhoven 70 en in Utrecht 52. Bij het gezondheidsinstituut zijn 78 nieuwe meldingen van aan coronagerelateerde sterfgevallen binnengekomen.

© ANP 2021