Overstroomde naaiatelier Tanger: 'werkplaats was legaal' (video)

De ondergrondse naaiatelier waar maandag 28 mensen om het leven kwamen was "legaal" en "handelde binnen de wet".

Dat zegt de broer van de eigenaar van de naaiatelier. Volgens hem is de bewering dat het om een illegale werkplaats zou gaan een "leugen" die wordt verspreidt door de autoriteiten in een poging hun verantwoordelijkheden te ontlopen.

"De fabriek is niet geheim en handelde niet buiten de wet.", aldus de broer. Ook zou de werkplaats voldoen aan de veiligheidseisen en genoten werknemers van hun wettelijke rechten.

De naaiatelier zou al 17 jaar bestaan en 150 medewerkers tellen. De broer voert aan dat het praktisch onmogelijk is om de naaiatelier 17 jaar lang verborgen te houden terwijl werknemers dagelijks in de werkplaats aan het werk zijn.

Tanger werd maandagochtend opgeschrikt door het nieuws dat 28 medewerkers van een naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan. De naaiatelier was gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

Hulpdiensten zouden te laat hebben gereageerd. Toen het noodlot toesloeg zou de eigenaar tevergeefs hebben geprobeerd zijn werknemers te redden. Hij werd daarbij geholpen door omstanders en omwonenden. De waterstroom als gevolg van de hevige regenval en de ondermaatse straatriolering bemoeilijkten de reddingsoperatie. Wel heeft de eigenaar de stroom uit kunnen schakelen, vertelt de broer.



Volgens persbureau Maghreb Arab Press (MAP) is inmiddels een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar de zaak. De eigenaar van de werkplaats, één van de overlevenden in het ziekenhuis, zal worden gehoord "zodra zijn toestand het toelaat", vertelde een bron binnen de politie aan persbureau AFP.

Volgens eerdere berichtgevingen heeft de eigenaar in het ziekenhuis een beroerte gehad en ligt hij in coma.

© MAROKKO.NL 2021