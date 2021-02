Sterkste krimp Saoedische economie in ruim 30 jaar door corona

buitenland 10 feb 14:03

De economie van Saoedi-Arabië, 's werelds grootste olie-exporteur, is in 2020 met 4,1 procent gekrompen vanwege de coronacrisis en de zwakte in de oliesector door de pandemie.

Dat is de sterkste krimp voor de grootste economie van het Midden-Oosten in meer dan dertig jaar. Saoedi-Arabië werd geraakt door de lagere olieprijzen als gevolg van de crisis en de productiebeperkingen die door oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn afgesproken. Daarnaast hadden ook de lockdownmaatregelen een negatieve impact op de economische activiteit in het land. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd een krimp met 3,8 procent op jaarbasis gemeten, aldus voorlopige cijfers. In vergelijking met het derde kwartaal was wel groei te zien. © ANP 2021