EU: Israël moet stoppen met slopen van Palestijnse huizen

De Europese Unie (EU) heeft Israël dinsdag nogmaals opgeroepen te stoppen met de sloop van Palestijnse huizen en de humanitaire toegang tot Palestijnse gemeenschappen te vergemakkelijken.

De EU verzet zich resoluut tegen het nederzettingenbeleid van Israël waarbij gedwongen overdrachten, uitzettingen, vernielingen en confiscaties van huizen meer wet dan uitzondering zijn.

Volgens de EU zijn ongeveer 60 Palestijnen - onder wie 35 kinderen - ontheemd nadat Israëlische bezetters 46 gebouwen van Palestijnse families in Hamsa al-Foqa in de noordelijke Jordaanvallei in beslag hebben genomen en gesloopt.

De verklaring noemde de recente ontwikkelingen een "betreurenswaardige trend ". Israël heeft ondanks de uitbraak van het coronavirus de sloop en huisuitzettingen voortgezet.



De EU beschouwt de acties van Israël illegaal en als een belemmering voor een levensvatbare tweestatenoplossing, zei de EU-woordvoerder.

Annexatie

Aangemoedigd door het Amerikaanse vredesplan 'Deal of the Century' van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu afgelopen mei aan dat zijn regering formeel de Jordaanvallei en alle nederzettingenblokken op de Westelijke Jordaanoever zou annexeren.



De Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, wordt onder internationaal recht gezien als bezet gebied, waardoor alle joodse nederzettingen daar - evenals de geplande annexatie - illegaal zijn.

De EU heeft Israël herhaaldelijk opgeroepen om alle nederzettingenactiviteiten te beëindigen en de reeds bestaande te ontmantelen.

