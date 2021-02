Algerije treft maatregelen na uitbraak vogelgriep

Algerije onderneemt actie nadat de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) de uitbraak van de H5N8-vogelgriep in het oosten van het land had aangekondigd

Dat zei de minister van Landbouw Abdelhamid Hamdani dinsdag in een verklaring. Hamdani benadrukte dat de epidemie in de stad Ain Fakroun in het oosten van het land "onder controle" is.

Volgens Hamdani hebben experts aangegeven dat trekvogels de bron zijn van het virus. De regering heeft alle regio's op de hoogte gebracht van het dreigende gevaar.

De veterinaire diensten en de Algemene Directie Bossen hebben in het land een bewakingssysteem opgezet dat van kracht zal blijven totdat de trekvogels terugkeren naar noordelijke gebieden. Ongeveer 2.000 vogels die het virus hebben opgelopen zijn afgeslacht, zei Hamdani.



Volgens Mouloud Boudjerda, directeur van de landbouwdiensten van de betreffende gemeente, werden tussen 17 en 21 januari 51.000 stuks pluimvee van een privéboerderij gedood door de ziekte.

"Er is een grote ontsmettingsoperatie uitgevoerd en bij onderzoek van boerderijen rondom de getroffen boerderij kwam geen andere uitbraak aan het licht", meldde het ministerie van Landbouw in een verklaring.



Desalniettemin zijn veterinaire inspecties in alle 48 prefecturen van het land geïnstrueerde om de onderzoeken voort te zetten.

Het vogelgriepvirus woedt momenteel in verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk, waar miljoenen dieren zijn geslacht om verdere verspreiding te stoppen.

