Leider Marokkaans verbindingskantoor aangekomen in Israël

Dinsdag landde het nieuwe hoofd van de diplomatieke missie van Marokko in Israël op de luchthaven Ben-Gurion.

Dat meldt Times Of Israel. Marokko heeft diplomaat Abderrahim Beyyoudh aangesteld om het verbindingsbureau in Tel Aviv te leiden.

Beyyoudh werd op het vliegveld opgevangen door de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi. "Hij zet zich in voor het bevorderen van de banden tussen onze twee landen.", zei Ashkenazi die naar eigen zeggen verheugd is met de benoeming van Beyyoudh door de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita.

Beyyoudh is in Israël als onderdeel van de Marokkaanse delegatie in Israël om de opening van het verbindingskantoor voor te bereiden. Ashkenazi wenste de Marokkaanse diplomaat veel succes met zijn missie in Tel Aviv.



Israël heeft eind januari haar verbindingskantoor in hoofdstad Rabat officieel heropend. Het kantoor werd geopend door David Goffrin, de voormalige ambassadeur voor Israël in Egypte werd begin januari benoemd tot zaakgelastigde om het diplomatieke kantoor in Rabat te leiden.

Dinsdag had Govrin voor het eerst een ontmoeting met buitenlandminister Bourita. De twee bespraken manieren om de bilaterale betrekkingen tussen Marokko en Israël te versterken.



De heropening van verbindingsbureaus in Marokko en Israël is onderdeel van de tripartiete overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en Marokko.

Het Noord-Afrikaanse land heeft ermee ingestemd de diplomatieke banden met de Joodse staat te herstellen in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

