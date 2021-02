Vaccin AstraZeneca volgens WHO ook geschikt voor ouderen

marokko 10 feb 16:56

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO geschikt om toe te dienen aan 65-plussers, ook in landen waar mogelijk besmettelijkere varianten van het coronavirus rondwaren.

Er zijn maar weinig gegevens over de werkzaamheid van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut bij ouderen. Gezien het beschikbare bewijs stelt een adviesgroep van de WHO evenwel dat het middel geschikt is voor ouderen. De aanbeveling komt nadat een studie in Zuid-Afrika uitwees dat het vaccin minder bescherming lijkt te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen na een besmetting met een coronavirusvariant. Zuid-Afrika heeft de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin voorlopig opgeschort na de studie met vooral jongere proefpersonen. Het AstraZeneca-vaccin is het belangrijkste inentingsmiddel dat de WHO wil inzetten in armere landen. Het zorgt voor minder ernstige symptomen, minder ziekenhuisopnames en minder sterfgevallen.

Andere landen, waaronder Marokko, gaan ermee door, ook in de EU waar het middel eind vorige maand werd goedgekeurd voor gebruik. In Nederland wordt het vaccin vanaf eind deze week toegediend aan personeel in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. Huisartsen gaan het vanaf volgende week ook aan ouderen geven. © ANP 2021