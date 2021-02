Tanger: Gevel van historisch Cecil-hotel ingestort

De gevel van het Cecil-hotel in Tanger is maandag ingestort als gevolg van de extreme regenval de afgelopen dagen

Het Cecil hotel werd zo'n 130 jaar geleden gebouwd door een vermogende Britse familie en staat sinds 2017 op de lijst van cultureel erfgoed.

Na de bouw is het hotel meermaals van eigenaar veranderd, zo heette het hotel een tijd lang 'Hotel New York' nadat het in handen kwam van een Indiase familie.

Renovatiewerkzaamheden waren "praktisch onmogelijk" zonder dat architectonische kenmerken verloren zouden gaan.

Het hotel heeft veel prominenten ontvangen. Politici, artiesten en andere bekendheden hebben in het hotel overnacht, waaronder ook wijlen koning Mohammed V tijdens zijn gedenkwaardig bezoek aan Tanger in 1947.



