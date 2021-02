Voorarrest journalist Slimane Raissouni verlengd

Het Hof van Beroep in Casablanca heeft dinsdagavond het verzoek tot voorlopige vrijlating van journalist Raissouni afgewezen

Dat heeft advocaat Miloud Kandil bevestigd tegenover nieuwsdienst Alyaoum24. Volgens Kandil maakt zijn cliënt het goed en heeft hij de korte zitting "goed gehumeurd" bijgewoond omdat hij "in zijn eigen onschuld gelooft".

De rechtbank besloot dinsdag eerder op de dag het proces uit te stellen tot 2 maart. Het verzoek was ingediend door de verdediging van Raissouni en is bedoeld om de zaak voor te bereiden.

Journalist Raissouni werd eind mei gearresteerd en zit sindsdien in de Ain Sebaa-gevangenis in Casablanca. De voormalige hoofdredacteur van Akhbar Alyaoum wordt beschuldigd van verkrachting.



Enkele weken voor zijn arrestatie vond een confrontatiesessie plaats tussen Raissouni en zijn vermeende slachtoffer. Het verkrachtingsslachtoffer gebruikt het pseudoniem 'Adam Muhammad' en deelde eind mei zijn persoonlijk verhaal op sociale netwerken. Raissouni ontkent alle aantijgingen.

Akhbar Alyaoum

Raissouni trad toe als hoofdredacteur van Akhbar Alyaoum nadat de politie in 2018 oprichter Toufiq Bouachrine arresteerde. Een rechtbank in Casablanca veroordeelde Bouachrine in november 2018 tot 12 jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik. Critici zagen de veroordeling als een aanslag op de persvrijheid.



Zijn opvolger Raissouni staat bekend als voorvechter van mensenrechten bij de mensenrechtenvereniging AMDH. Hij is familie van Akhbar Alyaoum-journaliste Hajar Raissouni, ze werd in augustus 2019 gearresteerd wegens het laten verrichten van een 'illegale abortus' en het hebben van buitenhuwelijkse seks.

Ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar maar werd vrijgelaten na gratie van koning Mohammed VI.



Hongerstaking

Slimane Raissouni ging in december kort in hongerstaking. Raissouni deed dat samen met journalist Omar Radi die momenteel ook vastzit voor een zedenzaak. Het protest van de twee gewetensgevangenen gebeurde ter gelegenheid van de internationale dag van de mensenrechten.

Het tweetal eiste een einde aan de "politieke detentie in Marokko" en riep andere gevangenen op ook in actie te komen. Die oproep werd beantwoord door Hirak-Rif gedetineerden in de Tanger 2 gevangenis.

© MAROKKO.NL 2021