Tanger beveelt tijdelijke sluiting van alle informele werkplaatsen

Eigenaren van informele werkplaatsen in Tanger hebben de opdracht gekregen de activiteiten tijdelijk stop te zetten

Dat meldt de lokale nieuwsdienst Tanja24. Het bevel werd dinsdag verspreid, een dag na de tragedie die het leven kostte aan ten minste 28 mensen die werkzaam waren in de clandestiene werkplaats in Hay Alinas.

De opschorting blijft van kracht totdat de werkplaatsen worden geregulariseerd en een formele status ontvangen, meldt Tanja24. Lokale autoriteiten hebben de werkgevers een maand de tijd gegeven om de zaakjes op orde te krijgen. Weigeraars riskeren sancties. Bovendien wordt bij het uitblijven van een reactie het dossier doorgestuurd naar de openbare aanklager.

Het sluitingsbevel is verstuurd aan informele werkplekken die voorheen tekortkomingen hebben laten zien, zoals het ontbreken van een exploitatievergunning, de niet-naleving van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en het werken in ruimtes die niet voldoen aan bouwtechnische eisen.



Tanger werd maandagochtend opgeschrikt door het nieuws dat 28 medewerkers van een illegale naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.

De clandestiene naaiatelier was al zo'n 17 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla nabij El Mers.



Veel steden in Marokko waren de afgelopen dagen getuige van hevige regenval. In Tanger staan veel straten blank, woningen raakten overstroomd en in sommige stadsdelen stond het verkeer nagenoeg stil.

Onderzoek

Vlak na het tragische incident werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld. De eigenaar van de clandestiene werkplaats, één van de overlevenden in het ziekenhuis, zal worden gehoord "zodra zijn toestand het toelaat", vertelde een bron binnen de politie aan persbureau AFP. Volgens eerdere berichtgevingen heeft de eigenaar in het ziekenhuis een beroerte gehad en ligt hij in coma.



Volgens de eerste onderzoeksresultaten was de ondergrondse werkplaats in de jaren 90 goedgekeurd door de gemeente El Aouama, het gebied viel toen nog niet onder de stad Tanger. De vergunning had toen al niet mogen worden afgegeven, aangezien de onderverdeling van de garage zich nabij de bedding van de wijk Souani bevindt.

De bouwvergunning voor de villa werd in 1996 door stadsdeel Bni Makada aan de eigenaar afgegeven, maar de vergunning was enkel bedoeld voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en niet voor een kelder.



De eigenaar van de clandestiene werkplaats huurde de ondergrondse garage van de eigenaar van de villa. De 'ondernemer' had echter geen exploitatievergunning voor commerciële activiteiten.

De verklaring van de lokale autoriteiten spreekt het verhaal van de broer van de eigenaar van de naaiatelier tegen, deze beweerde eerder dat de onderneming aan alle eisen voldeed en volledig legaal zou zijn.

