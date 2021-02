Amerikaanse sancties tegen legerleiders Myanmar

De Verenigde Staten voeren nieuwe sancties in tegen de legerleiders die vorige week een staatsgreep pleegden in Myanmar.

Hun zakelijke belangen in de VS worden bevroren, evenals 1 miljard dollar aan Myanmarese overheidstegoeden in de VS. Ook familieleden van de coupplegers vallen onder de strafmaatregelen, die later deze week van kracht worden.

President Joe Biden maakte de maatregelen woensdag bekend en eiste opnieuw dat de militairen de macht onmiddellijk teruggeven aan de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi. Zij en andere leiders en activisten moeten worden vrijgelaten, waarschuwde de president nogmaals.

De controles op de export van goederen naar Myanmar worden aangescherpt. Steun voor gezondheidsbeleid en maatschappelijke organisaties blijft wel mogelijk.



Protesten

Voor de vijfde dag op rij werd woensdag in meerdere steden geprotesteerd tegen de militaire junta. Honderden ambtenaren liepen door de straten van de hoofdstad Naypyitaw in een mars van burgerlijke ongehoorzaamheid, in gezelschap van artsen, leraren en treinpersoneel.

Dinsdag grepen veiligheidstroepen hard in, waarbij zeker vier mensen gewond raakten nadat ze waren beschoten. "Geweld is onaanvaardbaar", aldus Biden. Hij zei dat de VS bereid zijn om meer maatregelen te treffen.

