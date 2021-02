Utrecht wil het heropenen van restaurants testen

Utrecht wil als proef drie horecabedrijven heropenen. Het gaat om een restaurant met alleen zitplaatsen, een met ook een bar en een fastfoodrestaurant.

Hiermee wil de stad testen onder welke voorwaarden de horeca coronaveilig weer open kan. De test is een initiatief van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en de GGD. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt het experiment van harte. Dit is een van de "lichtpuntjes" die het stadsbestuur de inwoners in het vooruitzicht wil stellen.

"We zien dat er voor de korte termijn, nu de crisis langer en dieper is, iets extra’s nodig is. Utrechters worden geraakt in hun vertrouwen over de toekomst en de rol van de overheid. Daarom willen we de komende periode extra werk maken van perspectief bieden en veerkracht voeden", aldus burgemeester Sharon Dijksma donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Utrecht zorgt ervoor dat de kennis die tijdens de pilot wordt opgedaan, snel landelijk kan worden gedeeld, zodat elders van de lessen kan worden geleerd. De gemeente heeft het voorstel ter goedkeuring voorgelegd in Den Haag. Als de rijksoverheid akkoord gaat, kan de proef binnen twee weken beginnen.



Testen

Eerst worden dan drie bedrijven geselecteerd. De aantallen bezoekers die worden toegelaten, moeten worden afgestemd op de grootte van de horecazaak. Zowel de medewerkers als de bezoekers worden meermalen getest. Eters moeten voordat ze naar binnengaan een sneltest doen en na een paar dagen opnieuw. Ook het personeel moet elke vijf dagen worden getest. Verder houdt de GGD hun gezondheid nauwgezet in de gaten.

Bovendien moet worden voorkomen dat er buiten een enorme aanloop is, omdat de rest van de restaurants nog wel dicht is. Binnen moeten mensen een vaste routing volgen, mondmaskers dragen en afstand van elkaar houden. Ook zorgen de bedrijven ervoor dat er goed wordt geventileerd.



De horecaproef staat los van de ‘fieldlabs’ van het kabinet. In het Beatrixgebouw vindt volgende week als test een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers plaats. Hierbij doet de rijksoverheid ervaring op met het organiseren van evenementen in de 1,5 metersamenleving.

Burgemeester Dijksma is blij met de initiatieven. "Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een ‘intelligente heropening’ van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden. Het gaat vaak om de kleine dingen die mensen blij maken en een lach op het gezicht toveren."

