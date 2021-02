Ihattaren baalt van wissel en angstige start van PSV in ArenA

Mohamed Ihattaren kon zijn teleurstelling niet verbergen toen hij in de 81e minuut van het verloren bekerduel van zijn PSV bij Ajax (2-1) moest wijken voor het Belgische talent Yorbe Vertessen.

Waarom ik nu weer, zag je hem denken. Hoofdschuddend sjokte hij naar de zijlijn. Het wil zijn seizoen maar niet worden.

Ihattaren was zeker niet de slechtste speler van PSV in de Johan Cruijff ArenA, misschien wel de beste. Maar zijn trainer Roger Schmidt dirigeert dit seizoen vaak zijn betere spelers naar de kant. Vaak met de bedoeling om ze zo lang mogelijk fit te houden dit seizoen. Maar dat was nu niet het geval, vertelde de Duitser na afloop.

"We staan met 2-1 achter en willen op gelijke hoogte komen" legde Schmidt uit. "Dan ga ik mijn spitsen niet wisselen", doelde hij op Donyell Malen en Eran Zahavi. "Dan probeer je er met Vertessen wat snelheid bij te brengen. En ik heb Ryan Thomas voor Mauro Júnior gebracht. Mo speelde zeker niet slecht. Maar ik zou ook weer niet zeggen: wauw wat een wedstrijd. Ik wilde nog wat forceren."



Tegenvallend

Ihattaren, die vrijdag zijn negentiende verjaardag viert, beleefde een tegenvallende seizoenstart. Hij kwam te zwaar terug van vakantie en had het lastig met de vele arbeid die hij onder zijn nieuwe Duitse trainer moet leveren. "Maar ik zit er nu best lekker in", vertelde hij na de uitschakeling door Ajax in het bekertoernooi.

"Ik heb mijn draai weer gevonden en vind dat ik best lekker speel. Ik had nog wel het gevoel dat ik de laatste 10 minuten het verschil kon maken. Dan was ik misschien wel het mannetje geworden. Maar ja, het is de keuze van de trainer", doelde hij op zijn wissel.



Veel analisten noemen Ihattaren een 'typische Ajax voetballer', waarschijnlijk vanwege zijn technische kwaliteiten en aanvallende intenties. Ihattaren kan daar niet zo veel mee. Hij is geboren in Utrecht maar draagt al meer dan de helft van zijn leven het shirt van PSV.

De aanvallende middenvelder zei na de nederlaag in de kwartfinale van de KNVB-beker niet te beseffen waarom zijn ploeg zo verdedigend begon.

"Ik kom hier om lekker te voetballen, zoals zij deden", verwees hij naar Ajax. 'Ik kom hier niet om achteruit te lopen en rustig aan te doen. In de tweede helft durfden we wat meer, maar het moet normaal gaan worden dat iedereen lef heeft, zoals Ajax speelde. Daar wilde iedereen vooruit. Niet dat dat bij ons niet zo is, maar dat was in de eerste 35 minuten niet te zien."

