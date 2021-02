OM eist vier jaar cel tegen 'IS-vrouw' uit Tilburg

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag vier jaar cel geëist tegen de 25-jarige Fatima H. uit Tilburg, omdat zij deel zou hebben uitgemaakt van terreurorganisatie Daesh en terroristische misdrijven zou hebben voorbereid.

H. verbleef vanaf de zomer van 2013 zes jaar lang in het strijdgebied van Daesh in Syrië. H. was getrouwd met een Belgische Daesh-strijder, die in 2017 om het leven kwam. Met hem kreeg zij twee kinderen. Daarna is H. volgens justitie nogmaals getrouwd, maar onduidelijk is gebleven of ook die man een actieve jihadist was.

In 2019 keerde H. met haar twee kinderen via Turkije terug naar Nederland. Zij zit inmiddels 450 dagen in voorarrest.

H. staat donderdag terecht in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Zij zegt dat zij de gewelddadige ideologie van Daesh verafschuwt en dat zij destijds niet heeft geweten dat haar man een strijder was.



Ook heeft ze verklaard dat ze destijds naar Syrië is afgereisd "om weeskinderen te helpen". Het OM gelooft niets van dat verhaal en zegt dat er tal van harde aanwijzingen zijn dat H. ruim voor haar vertrek in de ban raakte van Daesh.

Het OM vond een celstraf van vijf jaar in beginsel op zijn plaats, maar hield rekening met de "jeugdige naïviteit" van H. ten tijde van haar vertrek. Zij was toen zeventien jaar oud.

