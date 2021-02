Bezorgde landen bijeen over Turkije

buitenland 11 feb 14:15

Zes landen in het oostelijke Middellandse Zeegebied en in het Midden-Oosten zijn in Athene voor het eerst samengekomen als het Forum voor Vriendschap.

Alle zes hebben problemen met het beleid van de Turkse regering van president Recep Tayyip Erdogan. Het zijn Bahrein, Cyprus, Egypte, Griekenland, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De gastheer, de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, opende de bijeenkomst en zei dat het forum zich niet speciaal tegen andere staten richt. Het wil internationaal recht en zeerecht dienen en is op samenwerking gericht bij conflictoplossing, veiligheid, gezondheidszorg, energiewinning en milieuvraagstukken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian heeft via een beeldscherm meegekeken. De verzameling Europese en Arabische landen hebben niet allemaal dezelfde conflicten met Turkije. Ze gaan onder meer over de rechten op de exploitatie van bodemschatten in de oostelijke Middellandse Zee en over de ambities van Erdogan om Turkije een toonaangevende rol te geven in de islam.

