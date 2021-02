Palestijn doodgereden door Israëlische kolonist

Een Palestijn kwam woensdagavond om het leven nadat een Israëlische kolonist met zijn auto inreed op de man

Dat bevestigt een lokale functionaris. Azzam Amer stierf nabij het dorp Kafl Hares op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De aanrijding vond plaats nabij het dorp Kefl-Hares, grenzend aan de nederzetting Ariel in de noordelijke stad Salfit. Gouverneur Abd Allah Kmail bevestigde dat de aanrijding opzettelijk was.

Kmail houdt de Israëlische bezetting verantwoordelijk voor het ongeval en beschouwt Azzam als "een martelaar van Palestina".



De Israëlische politie zei dat er een onderzoek is ingesteld naar de omstandigheden van het incident.

De Ariel-nederzetting werd in 1978 gesticht en telde in met in 2019 zo'n 20.000 kolonisten.

© MAROKKO.NL 2021