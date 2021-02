Casablanca opent jacht op illegale werkplekken

De autoriteiten van Casablanca hebben de afgelopen dagen inspecties uitgevoerd bij 'bedrijven' die geen exploitatievergunning hebben

Volgens nieuwsdienst Hespress betreft het voornamelijk werkplekken die opereren vanuit woonwijken in de stadsdelen Bernoussi en Ain Chock, de gebieden huisvesten veel naaiateliers en kleine werkplaatsen in de textielindustrie die veel werken met licht ontvlambare (textiel)producten.

De politiediensten, vergezeld door vertegenwoordigers van lokale autoriteiten, hebben tijdens de bezoeken vergunningen gecontroleerd en bekeken of de veiligheidsmaatregelen in acht werden genomen. In Bernoussi zijn enkele werkplekken gesloten wegens overtredingen.

De onaangekondigde bezoeken vonden plaats in de nasleep van de tragedie in Tanger, waar eerder deze week 28 werknemers van een clandestiene naaiatelier om het leven kwamen. De medewerkers werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.

De clandestiene naaiatelier was al zo'n 17 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla nabij El Mers. Vlak na het tragische incident werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld.



De eigenaar van de clandestiene werkplaats, één van de overlevenden in het ziekenhuis, zal worden gehoord "zodra zijn toestand het toelaat".

Eigenaren van informele werkplaatsen in Tanger hebben dinsdag de opdracht gekregen de activiteiten tijdelijk stop te zetten. De opschorting blijft van kracht totdat de werkplaatsen worden geregulariseerd en een formele status ontvangen, meldt Tanja24.

Lokale autoriteiten hebben de werkgevers een maand de tijd gegeven om de zaakjes op orde te krijgen. Weigeraars riskeren sancties. Bovendien wordt bij het uitblijven van een reactie het dossier doorgestuurd naar de openbare aanklager.

