Frans luchtvaartbedrijf LPF opent nieuwe fabriek in Marokko

Het Franse luchtvaartbedrijf Le Piston Français (LPF) heeft woensdag een nieuwe fabriek geopend in Nouaceur, nabij Casablanca

De fabriek gaat zich bezighouden met de productie van mechanische luchtvaartonderdelen. Het is Marokko 's eerste productie-eenheid die gespecialiseerd is in het vervaardigen van ronde hardmetalen onderdelen voor vliegtuigmotoren.

LPF heeft 55 miljoen DH (€ 5 miljoen) geïnvesteerd in de 6.828 vierkante meter grote productieruimte die naar verwachting zo'n 100 banen zal opleveren. Het is de tweede fabriek in Marokko van de 70-jarige Franse onderneming.

Verschillende vertegenwoordigers van het Marokkaanse Ministerie van Handel woonden de inauguratieceremonie bij. Ali Seddiki van het handelsministerie zei dat de komst van het bedrijf een belangrijke stap is om de luchtvaartindustrie in Marokko meer integraal te maken.



"Met deze investering kunnen ingenieurs en gespecialiseerde technici hoogwaardige banen creëren", voegde hij eraan toe en benadrukte dat dergelijke projecten de kwaliteit van de Marokkaanse beroepsbevolking bevestigen.

Het bedrijf exploiteert momenteel zeven productielocaties in drie verschillende landen: Frankrijk, Polen en Marokko.



