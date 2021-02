Vier miljoen vaccins AstraZeneca aangekomen in Casablanca (video)

Een nieuwe zending van het Oxford-vaccin van AstraZeneca is vandaag aangekomen op de luchthaven Mohammed V in Casablanca.

Het gaat om vier miljoen doses van het Brits-Zweedse coronavaccin dat is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Oxford en onder de merknaam Covishield wordt geproduceerd door het India Serum Institute (ISI).

Het is de tweede zending van het middel tegen COVID-19. Het Noord-Afrikaanse land lanceerde haar vaccinatiecampagne op 28 januari, nadat het de eerste zendingen had ontvangen die rechtstreeks waren besteld bij de Indiase fabriek en de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.

Tot nu toe heeft Marokko meer dan 740.000 mensen gevaccineerd. Met een beperkte hoeveelheid doses is de eerste fase van de vaccinatiecampagne gericht op eerstelijnswerkers (onder meer leraren, gezondheidswerkers en veiligheidsdiensten) van 40 jaar en ouder.

De regering zal de vaccinatiecampagne aanpassen naarmate er meer doses beschikbaar komen. Het doel van de campagne is om 80% van de Marokkaanse bevolking te inoculeren om groepsimmuniteit te bereiken, dat komt neer op zo'n 25 miljoen mensen in vier maanden tijd.



Virusmutatie

Het Oxford-vaccin is veelbesproken. Het nieuws dat het coronavaccin van AstraZeneca minder bescherming lijkt te bieden tegen milde en matige ziekteverschijnselen na een besmetting met een Zuid-Afrikaanse coronavirusvariant is zorgwekkend

Zuid-Afrika heeft onlangs de startdatum van de vaccinatiecampagne met het AstraZeneca-vaccin opgeschoven. De autoriteiten vrezen dat het middel minder effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Het besluit volgde op de resultaten van een nieuwe studie. Daaruit komt naar voren dat het middel slechts "minimale" bescherming zou bieden tegen lichte of middelzware ziekteverschijnselen.



In Marokko is de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus nog niet aangetroffen.

Ouderen

Eerder werd de effectiviteit van het AstrZeneca-vaccin in twijfel getrokken bij toediening aan ouderen. Veel (Europese) landen kozen er voor om geen ouderen in te enten met het vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde gisteren echter dat het middel wel degelijk geschikt is voor ouderen.



In Nederland wordt het vaccin vanaf eind deze week toegediend aan personeel in verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. Huisartsen gaan het vanaf volgende week ook aan ouderen geven.

Ook in Marokko wordt het Oxford-vaccin toegediend aan ouderen. De Marokkaanse minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb meldde dat het middel van AstraZeneca ook worden toegediend aan personen van 65 jaar en ouder.



In een verklaring stelde de zorgminister dat het nationale vaccinatie-comité, de Europese toezichthouder EMA en de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) het vaccin hebben goedgekeurd zónder leeftijdsbeperkingen.

COVAX-Programma

Het AstraZeneca-vaccin is het belangrijkste inentingsmiddel dat de WHO wil inzetten in armere landen. Het zorgt voor minder ernstige symptomen, minder ziekenhuisopnames en minder sterfgevallen.



Met het COVAX-programma (Covid-19 Vaccine Global Access) wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden van het vaccin beschikbaar zijn voor armere landen. Meer dan 337 miljoen doses van de vaccins die zijn ontwikkeld door AstraZeneca (Oxford) en Pfizer-BioNTech zullen in eerste instantie worden gedistribueerd naar 145 landen die samen 3,3 % van de wereldbevolking beslaan.

Als onderdeel van het COVAX-programma zal Marokko eind juni meer dan 1,8 miljoen doses van het coronavaccin ontvangen.

