Marokko: Belastingdienst lanceert online platform

De Marokkaanse belastingdienst (DGI) is woensdag gestart met een online dienst

Gebruikers kunnen voortaan online belastingzaken afhandelen en de voortgang via de website volgen, meldt DGI in een persbericht.

De dienst is ook te raadplegen via de app Daribati. De mobiele applicatie is gratis te downloaden via de Play Store (Android) en App Store (IOS) en biedt verschillende diensten, zoals het raadplegen van belastingzaken (aangiften, betalingen en terugbetalingen), de aankoop van fiscale zegels en het downloaden van certificaten.

Het platform maakt deel uit van het regeringsplan om procedures te digitaliseren met als doel het papier-vrij maken van zaken waar de belastingdienst verantwoordelijk voor is.

© MAROKKO.NL 2021