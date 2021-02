Protesten Fnideq: Justitie gaat vier demonstranten vervolgen

Het Openbaar Ministerie in Tetouan heeft maandag besloten vier mensen te vervolgen

Het viertal werd vrijdagavond gearresteerd tijdens de demonstratie in Fnideq. De USFP-activist die gelijktijdig met het viertal is aangehouden, is inmiddels vrijgelaten.

De beklaagden zullen vandaag worden voorgeleid. Ze worden beschuldigd van "deelname aan een niet-geautoriseerde bijeenkomst", "stenen gooien naar openbare troepen" en "schending van de bepalingen van de sanitaire noodtoestand".

Op Boulevard Mohammed V kwamen vrijdagavond honderden mensen bijeen om te protesteren tegen de economische crisis in de regio. Demonstranten hekelen de sluiting van de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron.



"Tijdens deze interventie gooiden enkele demonstranten stenen naar de politie, waarbij zes agenten gewond raakten en voor behandeling naar het ziekenhuis moesten worden gebracht", meldde een woordvoerder van de gemeente M'diq-Fnideq.

Het protest in Fnideq zal waarschijnlijk overwaaien naar Nador. Ook daar worden duizenden gezinnen getroffen door de sluiting van de grens met Melilla. Oproepen om te demonstreren worden onderdrukt door lokale autoriteiten.

