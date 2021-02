Haven Tanger-Med overstijgt cargo-activiteiten Spaanse havens

De havens van Marokko domineren het vrachtverkeer en presteren beter dan de belangrijkste knooppunten van Spanje, waaronder Algeciras.

Dat meldt het Amerikaanse Bloomberg op basis van verklaringen van Jordi Espin van de European Shippers ’Council. "De haven is aan het groeien, heeft topprofessionals aangenomen met een internationale opleiding en heeft nu een heel, heel duidelijk businessmodel", zei Espin .

Waar de haven van Tanger-Med tien jaar geleden nog niet werd beschouwd als "grote concurrent" wordt deze nu gezien als één van de belangrijkste knooppunten van Marokko en één van de drukste havens van de regio.

Spaanse havens, waaronder die van Algeciras, hebben jarenlang de toon gezet voor het vrachtverkeer tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De huidige prestaties van Marokko brengen die hegemonie echter snel "in gevaar", aldus Bloomberg.



Recente statistieken van de Tanger Med Port Authority (TMPA) geven aan dat de haven 47% van de totale haventonnage van Marokko in 2020 heeft verwerkt. Uit de cijfers blijkt ook dat de Marokkaanse havens in 2020 in totaal 81 miljoen ton hebben afgehandeld, een toename van 23% ten opzichte van 2019.

Voor analisten van havenactiviteiten zijn de statistieken vooral opmerkelijk in het licht van de coronapandemie waardoor in 2020 de meeste activiteiten elders aanzienlijk afnamen. Maar ondanks de uitbraak van het coronavirus overhandigde Tanger-Med vorig jaar in totaal 5.771.221 TEU (1 TEU is een container van 20 voet lang), wederom een stijging, van wel 20% ten opzichte van 2019.



Tanger-Med wordt internationaal geprezen. In 2018 benadrukte de Spaanse zakenkrant Cinco Dias de grote transformatie die de Marokkaanse havenindustrie het afgelopen decennium heeft doorgemaakt.

In oktober 2020 rangschikte FDI Intelligence van het Amerikaanse Financial Times het Marokkaanse Tanger-Med als de op één na toonaangevende vrijhandelszones ter wereld.

