Brede steun in Tweede Kamer voor 'Keuzevrijheid in nationaliteit'

In de Tweede Kamer is een ruime meerderheid voor voorstellen die het gemakkelijker maken om afstand te kunnen doen van een tweede, ongewenste nationaliteit.

Een groep van twaalf Nederlandse Marokkanen vroeg vorig jaar in een manifest de Nederlandse overheid om steun bij hun strijd voor de afschaffing van de dubbele nationaliteit, onder wie de Amsterdamse schrijver Asis Aynan en de zussen Laila en Nadia Ezzeroili.

"Wij willen vrij zijn om al dan niet te kiezen voor een dubbele nationaliteit en niet verplicht te worden door een vreemde mogendheid tot een leven lang onderdaan zijn van een staat waar wij geen binding mee wensen en die bovendien onze veiligheid en vrijheid ook in Nederland al 50 jaar structureel bedreigt", schreven zij onder andere in het manifest.

Salima Belhaj (D66), die in 2008 een vergelijkbaar initiatief nam, benadrukte dat veel Marokkaanse Nederlanders niet van hun tweede nationaliteit af willen en deze ook niet als vrijheidbeperkend ervaren. Het is volgens haar daarom ook niet het doel om Marokkaanse Nederlanders te ontdoen van hun Marokkaanse roots. Het gaat er wel om, zo benadrukte zij, dat iedereen zélf mag kiezen of hij of zij de tweede nationaliteit wel of niet aanhoudt.



Belhaj vroeg in een motie (samen met GroenLinks, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie en VVD) aan het kabinet of Marokko hulp geboden kan worden om Art. 19 van de 'Code de la Nationalité' tot uitvoering te brengen als het gaat om Marokkaanse Nederlanders" Hiervoor was ruime steun. Alleen de PVV van Geert Wilders stemde tegen.

Jan Paternotte (D66) stelde eerder al een initiatiefnota op, 'Bescherm Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit.' Paternotte voerde aan dat de ruim 400.000 Marokkanen in Nederland moeten kunnen registreren als zij afstand willen doen van hun Marokkaanse nationaliteit. De nota werd vorige week in de Tweede Kamer behandeld en werd positief ontvangen.



Het kabinet voelt echter niets voor het voorstel van Paternotte om het register 'Ongewenste Nationaliteit' in te voeren. Dat kan volgens hem een handreiking zijn aan mensen die van hun aangeboren nationaliteit af willen.

Internationaal recht

Het kabinet meldde in december geen mogelijkheden te zien om Nederlanders met een dubbele nationaliteit te helpen daarvan af te komen.



In andere Europese landen speelt een vergelijkbare discussie. Zo steunde de Belgische Kamer vorige week een voorstel van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri waarin de regering werd opgeroepen om landgenoten bij te staan als die problemen ondervinden bij het afstand nemen van een tweede nationaliteit.

Belhaj stelde voor om samen met de Belgische, Duitse en Franse regering in overleg te treden om een coalitie te vormen om de keuzevrijheid te bevorderen. Wederom stemde alleen de PVV tegen.



Op basis van het internationaal recht is het echter niet mogelijk landen te dwingen burgers die in het buitenland wonen afstand te laten doen van hun nationaliteit.

Volgens het kabinet lijkt een groot deel van de mensen met een tweede nationaliteit deze niet als problematisch of ongewenst te beschouwen.



Wetsvoorstel dubbele nationaliteit

De discussie over de tweede nationaliteit van met name Marokkanen komt regelmatig terug in het politieke en publieke debat. Vooral de PVV, maar ook de VVD stelt herhaaldelijk de loyaliteit ter discussie van mensen met een dubbele nationaliteit.

PVV-leider Geert Wilders vindt dat Nederlanders die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit hun stemrecht moeten verliezen. Ook mogen ze niet meer verkiesbaar zijn voor politieke functies.

