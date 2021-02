Eerste Nederlanders krijgen coronavaccin AstraZeneca

Het derde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar is, wordt vrijdag voor het eerst toegediend. Een verpleeghuismedewerker krijgt het vaccin van AstraZeneca.

Dat gebeurt op de vaccinatielocatie van de GGD bij het stadion van ADO Den Haag. In de loop van volgende week moet het middel ook beschikbaar zijn bij prikplekken van de GGD in de rest van het land. Het vaccin gaat vanaf volgende week ook naar huisartsen, te beginnen in Zeeland en daarna in Noord-Brabant en Limburg.

De huisartsen dienen het vaccin toe aan 60- tot 65-jarigen, aan mensen met het syndroom van Down, aan mensen met extreem overgewicht en aan mensen die door een neurologische aandoening grote moeite hebben met ademhalen.

Ook de medewerkers van de huisartsenpraktijken kunnen het middel van AstraZeneca krijgen, omdat ze betrokken zijn bij de vaccinatie.

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden al gebruikt. Meer dan een half miljoen mensen zijn daar tot nu toe mee gevaccineerd.

