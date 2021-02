Facebook vermindert circulatie content leger Myanmar

Facebook gaat de distributie en circulatie van inhoud die is geplaatst door het leger van Myanmar inperken.

Het socialemediabedrijf meldde vrijdag dat het dat besluit neemt omdat de militaire machthebbers van Myanmar "desinformatie blijft verspreiden".

Op 1 februari pleegde het leger van het Zuidoost-Aziatische land een staatsgreep tegen de democratisch gekozen burgerregering. De maatregelen, die bedoeld zijn om het aantal mensen dat de berichten van het leger te zien krijgt te verminderen, zijn met zekerheid van toepassing de officiële Facebookpagina van het leger en die van een woordvoerder, meldt Facebook.

Daarnaast kan Facebook andere pagina's aanpakken "die meermaals ons beleid op desinformatie overtreden". Die pagina's worden niet langer aangeraden bij gebruikers.



Het grote socialemediabedrijf heeft ook de mogelijkheid van het Myanmarese leger opgeschort om verzoeken in te dienen tot het verwijderen van materiaal. "Tegelijkertijd beschermen we inhoud, waaronder politieke uitlatingen, die het volk van Myanmar toelaat om zich vrij te uiten en de wereld te laten zien wat er in hun land gebeurt", aldus een directeur van Facebook.

Honderdduizenden Myanmarezen zijn de straat opgegaan sinds het militaire bewind de regering van Aung San Suu Kyi omverwierp en haar en andere democratische regeringsleiders oppakte.



Genocide

Nobelprijslaureaat Aung San ligt internationaal zelf ook onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen drie jaar gelegen met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.



© ANP 2021