Facebook onderschept steeds meer haatzaaierij

acebook onderschept steeds meer haatzaaierij met software. Het Amerikaanse bedrijf boekt opnieuw vooruitgang bij het filteren van verboden inhoud op het platform met behulp van zogenoemde kunstmatige intelligentie.

Het afgelopen kwartaal ontdekte software 97 procent van de haatzaaiende uitlatingen, nog voordat mensen het zagen, aldus Facebook. Het kwartaal daarvoor was dat nog 94 procent. Een jaar eerder lag het nog maar bij zo'n 80 procent, de rest werd door controleurs gedaan. De haatboodschappen werden verwijderd.

Het sociale netwerk heeft er vertrouwen in dat software niet alleen in teksten, maar ook in geluid en filmpjes op Facebook het aanzetten van haat kan gaan opsporen. "We begrijpen audio en video, we begrijpen de inhoud", aldus de technisch manager van Facebook.

© ANP 2021