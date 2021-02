Meerderheid Nederlanders vindt excuses slavernijverleden onnodig

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het niet nodig dat excuses worden aangeboden voor het slavernijverleden.

Dat meldt Trouw op basis van een in opdracht van de krant door I&O Research uitgevoerde enquête. Van de deelnemers aan het onderzoek vindt 56 procent dat Nederland een ernstige rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Maar toch vindt 55 procent niet dat dit hoeft te leiden tot excuses, tegenover 31 procent die vindt dat dit wel moet gebeuren.

Van de Nederlanders zonder migratieachtergrond vindt 62 procent het niet nodig dat excuses worden gemaakt, terwijl onder Nederlanders met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond juist 70 procent vindt dat dit wel moet gebeuren. Ook twee op de drie Turkse en Marokkaanse Nederlanders vinden dat Nederland excuses moet maken.

Begin januari maakte het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam bekend te overwegen zijn excuses aan te bieden voor het slavernijverleden, na een aantal onderzoeken naar het slavernijverleden van de stad. Zo concludeerde het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) dat Rotterdam "tot over de oren in de slavernij zat". Ook Amsterdam is bezig met de kwestie.



Tijdens de anti-racismedemonstraties vorig jaar laaide de discussie over het Nederlandse slavernijverleden op. Premier Mark Rutte zei geen excuses te willen aanbieden voor het slavernijverleden, dat zou volgens hem leiden tot polarisatie.

Wel is Rutte voorstander van een herdenkingsjaar over slavernij in 2023.

