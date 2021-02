JA21: 'Trek landingsrechten in voor vluchten uit Marokko'

Volgens de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, die onlangs nog met ruzie vertrokken bij Forum voor Democratie (FvD), heeft het huidige kabinet er een zooitje van gemaakt.

Ook 'one-trick-pony' JA21 wil zich graag profileren op het asielbeleid en komt met een eigen migratieplan. Er moet meer druk gezet worden op landen die weigeren 'kansloze asielzoekers' terug nemen.

"Je hebt iemand nodig met ballen die tegen Marokko zegt: we trekken je landingsrechten in, of we stoppen ontwikkelingshulp, of we snijden diplomatieke banden door", zei lijsttrekker Eerdmans in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

De optie om landingsrechten in te trekken, wordt al in het huidige regeerakkoord genoemd. Het kabinet heeft echter nog niet zo ver willen gaan, ondanks dat Marokko nog steeds niet doet wat Nederland wilt. Volgens Eerdmans is het kabinet te bang voor een diplomatieke rel. "Diplomatie en handelsbelangen mogen niet leiden tot het vleugellam maken van het Nederlandse uitwijzingsbeleid", vindt hij. "Er moet druk op de ketel gezet worden.".



"Het verhaal over het aanpakken van landingsrechten: dat kan, maar dat betekent ook wel dat ook KLM niet meer op Casablanca mag vliegen", reageert politiek verslaggever bij Elsevier Weekblad Eric Vrijsen. Hij wees erop dat het intrekken van de landingsrechten ook consequenties heeft voor Nederlandse luchtvaarmaatschappijen, en niet alleen voor Royal Air Maroc (RAM). "Zo heel realistisch is dat misschien ook niet.".

JA21 staat momenteel op twee tot drie zetels in de peilingen maar heeft ook één van de grootste fracties in de Eerste Kamer (met zeven zetels van politici die vertrokken zijn bij FvD). Daarmee kan het volgens Eerdmans een belangrijke partij worden bij de komende kabinetsformatie.

