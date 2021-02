Mohammed VI dringt aan op versnellen nationale vaccinatiecampagne

Koning Mohammed VI heeft aangedrongen op het belang van het opvoeren van de vaccinatiegraad om tijdig de vaccinatiedoelstelling te bereiken

Dat deed de koning donderdag tijdens het voorzitten van een ministerraad in het koninklijk paleis in Fez.

De ministerraad, gevolgd door een regeringsraad, was gewijd aan de bestudering en goedkeuring van een aantal wetsvoorstellen en internationale overeenkomsten. Vooraf moesten alle aanwezige ministers een coronatest ondergaan.

De koning informeerde bij zorgminister Khalid Ait Taleb naar de voortgang van de nationale vaccinatiecampagne. Volgens Ait Taleb verloopt de campagne naar behoren en vertonen burgers een sterke vaccinatiebereidheid.



De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko is eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in ruim 850.000 inentingen. Het Noord-Afrikaanse land vaccineert dagelijks gemiddeld 80.000 personen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Met het huidige vaccinatietempo wordt die ambitieuze doelstelling echter niet behaald.

Met een beperkte hoeveelheid doses is de eerste fase van de vaccinatiecampagne gericht op eerstelijnswerkers (onder meer leraren, gezondheidswerkers en veiligheidsdiensten) van 40 jaar en ouder. Ait Taleb zei eerder dat de regering de vaccinatiecampagne zal aanpassen naarmate er meer doses beschikbaar komen.



Marokko ontving donderdag de twee lading van het Oxford-vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca. Het gaat om vier miljoen doses waarmee 2 miljoen mensen kunnen worden gevaccineerd.

Het Noord-Afrikaanse land ontving eerder al twee miljoen doses van het Oxford-vaccin en 500.000 van het anticorona-middel van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.

