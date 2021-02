Safi: rechtbank weigert echtscheidingsaanvraag zwanger stel

De rechtbank in Safi heeft de echtscheidingsaanvraag van een man geweigerd omdat de echtgenote zwanger is

De aanvraag van de man om van zijn 5-maanden zwangere vrouw te scheiden zal niet-ontvankelijk worden verklaard, meldt nieuwsdienst Médias24.

Volgens de rechtbank is de voorgenomen scheiding van het tweetal een inbreuk op de rechten van het ongeboren kind en dient het kind straks geboren te worden onder bescherming van ouders die onder hetzelfde dak wonen.

Zelfs als de wet en de religie de echtgenoot toe zou staan ​​om van zijn zwangere vrouw te scheiden, beroept de rechter zich op de niet-letterlijke toepassing van de wet. De magistraat haalt ook artikel 70 van de Moudawana-wetgeving (Familierecht) aan. Daarin is opgenomen dat de ontbinding van het huwelijk slechts uitzonderlijk dient plaats te vinden en dat daarbij rekening gehouden dient te worden met de 'regel van het minste kwaad'.



De rechtbank acht de echtscheidingsaanvraag "voorbarig" en voert aan dat de gronden waarop de echtgenoot de scheidingsaanvraag heeft ingediend niet opweegt tegen de schade die het gezin als geheel zou kunnen ondervinden. Volgens de rechter leidt de echtscheiding tot ontwrichting van het gezin en brengt deze bij voorbaat schade toe aan het kind.

De man zal moeten wachten tot na de geboorte van het kind alvorens zijn echtscheidingsverzoek opnieuw kan worden ingediend.



Hoewel sommigen het besluit als progressief kwalificeren is deze ook met kritiek ontvangen. Volgens kritische juristen wordt met de uitspraak Artikel 196 van de Familiewet omzeild. De wet bepaalt dat een zwangere ex-vrouw recht heeft op alimentatie. Met het artikel bestaat een duidelijke bepaling die voorziet in de echtscheidingssituatie waarbij een zwangere vrouw is betrokken.

"Voor een magistraat is er geen behoefte aan jurisprudentie als een uitdrukkelijke wettekst aanwezig is", aldus de verklaring van de juristen. "Wanneer de echtgenoot een echtscheidingsverzoek indient, dient de rechter de rechten vast te stelen die aan de vrouw toekomen, inclusief het recht op huisvesting, alimentatie en sadaqa (indien van toepassing)."

