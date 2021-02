Europese Commissie bezorgd over langer Belgisch reisverbod

De Europese Commissie is bezorgd over de verlenging van het Belgische verbod op onnodige reizen.

Zij heeft de Belgische regering om opheldering gevraagd over het verbod, dat nu tot 1 april blijft gelden. Ook reisbeperkingen die andere EU-landen invoeren, om te voorkomen dat nieuwe varianten van het coronavirus overslaan, baren de commissie zorgen.

België heeft de commissie ingelicht over verlenging van het verbod op niet-noodzakelijke reizen, zoals lidstaten verplicht zijn. Al deed het land dat donderdagavond pas, terwijl het besluit al een week geleden viel.

Hoe de maatregel precies uitpakt is de commissie nog niet duidelijk, en daarom heeft zij om nadere toelichting gevraagd, zegt een woordvoerder van verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders. Zulke reisbeperkingen mogen in principe hooguit twee maanden duren, en 27 maart is het al zover.



Duitsland heeft aangekondigd de grens met Tirol en Tsjechië te sluiten. Die maatregel heeft volgens de woordvoerder "een zekere overeenstemming" met de Europese afspraken, maar dan moet er wel een uitzondering komen voor noodzakelijke reizen en grenswerkers.

"Een aantal lidstaten, waaronder België, heeft maatregelen genomen die bij de commissie een zekere ongerustheid hebben opgeroepen", constateert de woordvoerder. Brussel gaat de maatregelen tegen het licht houden.

