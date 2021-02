Biden wil Guantanamo Bay sluiten voor einde presidentschap

De Amerikaanse president Joe Biden wil de omstreden gevangenis Guantanamo Bay op Cuba voor het einde van zijn presidentschap sluiten.

De woordvoerder van Biden zei tijdens een persconferentie niet of dit binnen vier jaar of acht jaar moet, in het geval Biden een tweede termijn als president wint.

Guantanamo Bay is al tientallen jaren een militaire basis van de Amerikanen op Cuba. Sinds 2002 is er een gevangenis ingericht waar buiten de Amerikaanse wetten om mensen kunnen worden vastgehouden zonder enige vorm van proces.

De gevangenis werd in gebruik genomen door de regering van George W. Bush in de nasleep van de aanslagen van 9/11. Honderden mensen werden jarenlang vastgehouden en soms gemarteld in de gevangenis, omdat ze werden verdacht van terrorisme.



De mensenrechtenorganisatie Amnesty International juicht het besluit van Biden toe en zegt dat de basis snel moet worden gesloten.

Volgens de organisatie zitten er nu nog veertig mensen vast in de gevangenis.

