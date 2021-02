Advocaat Hammerstein: ik was anonieme raadsman kroongetuige Nabil B.

Advocaat Oscar Hammerstein was de anonieme raadsman die Nabil B. , kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi, enige tijd heeft bijgestaan.

Dat onthult Hammerstein zaterdag in een interview met Het Parool. De 66-jarige advocaat maakte afgelopen week bekend dat hij met pensioen gaat en stopt met de advocatuur.

Het was min of meer publiek geheim dat Hammerstein de anonieme advocaat van B. was. Geruchten hierover werden echter nooit officieel bevestigd. Een van B.'s oorspronkelijke advocaten, Derk Wiersum, werd in september 2019 doodgeschoten. Justitie gaat er vanuit dat de moord rechtstreeks verband houdt met zijn bijstand aan B.

In Het Parool zegt Hammerstein dat B. hem enige tijd na de moord op Wiersum heeft benaderd om zijn nieuwe advocaat te worden. Volgens de raadsman was daarvoor gebleken dat anderen niet wilden. "Ik zei ja, onder voorwaarde dat mijn beloning en beveiliging geregeld zouden worden", zegt hij in de krant. "Niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn kantoor."



Tegen anonimiteit

Hammerstein bleef anoniem, op voorstel van het Openbaar Ministerie, in elk geval totdat alles goed geregeld zou zijn. Hammerstein: "Ik was tegen die anonimiteit. Zeker na de moord op een collega moeten we ons werk met opgeheven hoofd doen. Anoniem is wegduiken. Maar goed, ik begreep het wel en vond het voor mijn kantoorgenoot ook wel fijn dat die aan de situatie kon wennen, en niet onmiddellijk in de belangstelling zou staan."

De raadsman zegt dat het nooit de bedoeling is geweest het hele proces voor B. te doen. Hij zou de zaak op termijn aan zijn kantoorgenoot hebben overgedragen.



In maart vorig jaar kwam het tot een breuk tussen Hammerstein en B. Peter R. de Vries - die na het aantreden van B.'s huidige advocaten als adviseur van B. optreedt - zei destijds dat een "erotisch getinte opmerking van Hammerstein mede aanleiding is geweest voor de breuk". Hammerstein wijst dat van de hand.

Nadien is er de nodige ophef ontstaan over een iPhone die B. in zijn cel had. Daarover lopen nog procedures. Omdat Hammerstein voorziet dat zijn naam in dat verband genoemd zal worden, besloot hij uit de anonimiteit te treden. Hij zegt in Het Parool niet bang te zijn, omdat "Taghi en alle anderen" al lang weten dat hij de anonieme advocaat was. "Als iemand me had willen uitschakelen, had dat al lang en breed gekund of kan het nog."

