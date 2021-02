Weekend nog winters, maandag gaat het weer dooien

Na het weekend lijkt het gedaan met de barre, winterse omstandigheden. Volgens Weer.nl zet maandag namelijk de dooi in, maar blijft er nog wel kans op gladheid.

Tot die tijd blijft het nog wel winters. Zaterdag vriest het nog 2 tot 4 graden, alleen in het zuiden komt al voorzichtig iets minder koude lucht het land binnen. Daar komt de temperatuur in de loop van de middag rond het vriespunt uit, met zelfs in Zeeland kans op een graadje boven nul.

Valentijnsdag start nog koud, maar met de wind die naar het zuidoosten draait wordt de aangevoerde lucht wel steeds minder koud. De middagtemperaturen komen in bijna het hele land dan boven het vriespunt uit. In het zuiden kan het alweer 6 graden worden.

Maandag

In de nacht naar maandag vriest het eerst nog 1 tot 2 graden, maar in het zuiden blijft de minimumtemperatuur door de dikkere bewolking iets boven het vriespunt. In het westen begint het 's ochtends te regenen, met in het noordoosten en oosten eerst mogelijk nog wat sneeuw. 1Nadat de wind gedraaid is, stroomt er zachte lucht vanuit Zuid-Europa ons land in. Dit zorgt voor temperaturen van 3 graden in het uiterste noordoosten tot lokaal 7 graden in het zuidwesten.



Er is dus geen vorst meer, maar na een aantal winterse dagen is de grond nog wel koud. De neerslag 's ochtends kan daarom nog wel zorgen voor verraderlijke gladheid. De rest van de week komt de temperatuur niet meer onder het vriespunt uit.

Het weerbeeld is wisselvallig, met later in de week drogere en zonnige perioden. Mogelijk krijgen we met middagtemperaturen tot 14 graden alvast zelfs een klein vleugje lente voorgeschoteld.

