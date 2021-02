Mohammed VI eist regeringsmaatregelen na incident naaiatelier Tanger

Koning Mohammed VI heeft ​​de regering gevraagd dringende maatregelen te nemen in informele werkplekken om incidenten zoals in de naaiatelier in Tanger te voorkomen

Dat deed de koning donderdag tijdens het voorzitten van een ministerraad in het koninklijk paleis in Fez.

De ministerraad, gevolgd door een regeringsraad, was gewijd aan het landbouwseizoen, de vaccinatiecampagne en de tragische gebeurtenis in Tanger waarbij maandag minstens 28 mensen het leven lieten. Medewerkers van een clandestiene naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan.

Het incident veroorzaakte veel ophef waarbij burgers veel kritiek hadden op het gebrek aan toezicht op het welzijn van werknemers van de informele sector in Marokko. De illegale werkruimte was al zo'n 17 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla nabij El Mers.



De koning vroeg de autoriteiten naar de getroffen maatregelen om soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Als antwoord verzekerde de minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit dat er een onderzoek gaande is.

De koning instrueerde de regering om regelgeving te implementeren om dergelijke incidenten te voorkomen, zo meldt de verklaring van het koninklijk kabinet.



Textielindustrie

Het grootste deel van de Marokkaanse textielproductie vindt plaats in de informele sector, waarop nauwelijks toezicht is. Vooral Spaanse bedrijven als Inditex - met merken als Zara, Massimo Dutti, Bershka en Pull&Bear - en Mango hebben de laatste jaren een deel van de productie vanuit Aziatische landen als China, India en Bangladesh naar Marokko verplaatst. Het Noord-Afrikaanse land heeft namelijk een groot voordeel: het ligt om de hoek bij afzetmarkt Europa, dat geldt in het bijzondere voor het Noord-Marokkaanse Tanger.

Het succes van Tanger kent nog een verklaring: de nieuwe haven Tanger-Med. Het is de haven met de grootste capaciteit van Afrika, en sinds 2020 ook van de Middellandse Zee. Tanger-Med is cruciaal voor de aanvoer van de stoffen voor de kleding, en vooral ook om de kledingstukken zo snel mogelijk te verschepen naar Europa.



Volgens cijfers van het Marokkaanse ministerie voor Handel is de werkgelegenheid in geen enkele sector zo snel gegroeid als in de textielindustrie. Inmiddels komt 27% van de banen in de industrie voor rekening van de textiel. Anders gezegd: 165 duizend mensen, waarvan het merendeel vrouwen, verdienen er hun brood mee. Uit het jaarverslag van Inditex blijkt dat alleen al voor dit bedrijf 85.296 mensen aan het werk zijn in Marokko.

In de schaduw van de grote modelfabrieken van Inditex bestaat ook een grote informele sector. Om van de bovenwereld in de onderwereld van de kledingindustrie te komen hoef je in Marokko de straat maar over te steken. Ondanks het verbod voor de grote officiële textielbedrijven om zaken te doen met de kleine clandestiene naaiateliers wordt het werk toch vaak uitbesteed aan de informele sector.



De arbeidsomstandigheden zijn in de wet vastgelegd maar worden op deze clandestiene werkplekken niet door de lokale overheid gecontroleerd. Zo'n 80% van de mensen heeft een baan in de informele sector. Veel mensen die er werkzaam zijn zetten hun gezondheid op het spel. Bovendien bieden de banen geen zekerheid.

Vaak gebeuren er ongelukken, maar dat er zoveel mensen omkomen als in Tanger deze week, komt niet vaak voor. De laatste keer dat er zoveel mensen omkwamen was tijdens de Rosamor-fabrieksbrand in Casablanca in 2008. Door een sigarettenpeuk ontstond brand in een ruimte met licht ontvlambare producten, 55 mensen kwamen om het leven. In de fabriek werkten 130 mensen, onder wie 50 vrouwen.

Slechts negen werknemers stonden geregistreerd.

