RIVM: 4229 nieuwe coronagevallen, 67 nieuwe coronadoden

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 4229 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de cijfers van vrijdag en van vorige week.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 24.207 meldingen van positieve tests, een gemiddelde van 3458 besmettingen per etmaal.

Dat cijfer ligt lager dan in de voorgaande weken, maar is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten afgelopen zondag. Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Ook in de dagen erna waren veel teststraten nog dicht. Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 67, een meer dan vrijdag. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd. In Leiden werd het overlijden van vier coronapatiënten gemeld, het hoogste aantal van Nederland. In de gemeenten Maastricht, Heerlen, Eijsden-Margraten en Wormerland kwamen er drie sterfgevallen bij.



In Rotterdam testten 163 inwoners positief en in Amsterdam werd het virus afgelopen etmaal 150 keer vastgesteld. In Den Haag werden 128 besmettingen bevestigd, in Eindhoven 69 en in Emmen 64.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna een jaar geleden, zijn meer dan een miljoen Nederlanders positief getest. Het officiële dodental staat op 14.796 en komt in de loop van volgende week waarschijnlijk boven de 15.000 uit. De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen vrijwel zeker hoger.

© ANP 2021