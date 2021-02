Zorgminister Marokko ontvangt eerste coronaprik

De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khaled Ait Taleb ontving vrijdag zijn eerste dosis van het coronavaccin

Het is niet duidelijk welk vaccin de zorgminister kreeg toegediend. Marokko ontving donderdag de twee lading van het Oxford-vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca.

De zending bestaat uit vier miljoen doses waarmee 2 miljoen mensen kunnen worden gevaccineerd. Het land ontving eerder al twee miljoen doses van het Oxford-vaccin en 500.000 van het anticorona-middel van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.

Beide vaccins zijn door de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) goedgekeurd voor noodgebruik bij de burgerbevolking. Producenten van beide vaccins hebben aangegeven dat het middel ook bescherming biedt tegen gemuteerde varianten van het longvirus.



De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko is eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in ruim 1.1 miljoen inentingen. Het Noord-Afrikaanse land vaccineert dagelijks gemiddeld 80.000 personen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. Met het huidige vaccinatietempo wordt die ambitieuze doelstelling echter niet behaald.

Koning Mohammed VI heeft donderdag tijdens de ministerraad aangedrongen op het belang van het opvoeren van de vaccinatiegraad om tijdig de vaccinatiedoelstelling te bereiken.

