Marokkaanse brandweerman in Amsterdams korps: 'Als ik in het vuur val, ben ik bang dat ze me er bewust niet uithalen'

Als Amsterdamse brandweercommandant moest Leen Schaap een einde maken aan racisme en uitsluiting binnen het korps.

Hij werd in 2016 door de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan aangesteld als commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland. In zijn boek Brand in Amsterdam beschrijft Schaap hoe hij die strijd aanging en verloor. "Ik had geen andere keus dan de botte bijl te hanteren."

De 59-jarige Leen Schaap besefte op zijn eerste werkdag als commandant dat het "foute boel" was. Hij heeft net zijn nieuwe uniform aan en brengt zijn eerste bezoek aan kazerne Dirk achter het Rijksmuseum. "Behalve de bevelvoerder was er niemand. Het was er oorverdovend stil. Alle mannen hadden zich verschanst in de fitnessruimte. Niemand die het fatsoen had om een hand te geven. Toen wist ik: dit is geen incident, dit zit verkeerd tot op het bot."

Het was die cultuur van uitsluiting waar Van der Laan een eind aan wilde maken. De toenmalige burgemeester vroeg de kersverse brandweercommandant om een bezem door de brandweer te halen en het korps te ontdoen van diep gewortelde racisme.



Maar de harde kern binnen de brandweer bleek weerbarstig. Schaap vergelijkt de overwegend witte mannencultuur bij de Amsterdamse brandweer met een 'brotherhood' zoals motorbendes die kennen. "Een naar binnen gekeerde organisatie, die je dwingt om mee te doen, anders lig je eruit. Dan wordt bijvoorbeeld je helm vol gepist en mag je niet meer mee aan tafel eten. Ik wil niet zeggen dat de brandweer crimineel is, maar de manier van reageren op ‘verraad’ is hetzelfde."

Vooral allochtonen hebben het zwaar binnen de brandweer, constateert Schaap in zijn eerste weken. "Ze lijden enorm onder pestgedrag en racisme. De enige manier om te functioneren is om altijd die vrolijke allochtoon uit te hangen, die lekker eten meebrengt voor zijn collega’s, anders word je niet gepruimd.



Meerdere allochtone brandweermannen zijn bang en altijd alert. Eén uitspraak heeft me bijzonder geraakt. Een Marokkaanse man zei: ‘Als ik in het vuur val, ben ik bang dat ze me er bewust niet uithalen. Dan overlijd ik op papier aan een bedrijfsongeval'."

Schaap onthult dat de dood van een Turkse brandweerman in november 2019 ook het gevolg lijkt van aanhoudende pesterijen. De brandweerman stak een collega neer en sloeg toen de hand aan zichzelf.



"Het gaat om een Turkse man, die altijd zwaar gepest is. Ik heb gehoord dat hij zijn grootste pester heeft neergestoken voordat hij zelfmoord pleegde. Dat is wat er kan gebeuren als je 24 uur lang het pispaaltje bent. Je kunt niet even weg, het gaat onder je huid zitten. Dit verhaal is één groot drama. Hij heeft een verdrietige weduwe met een jong kind achtergelaten."

In zijn boek, dat 15 februari verschijnt, noemt Schaap de brandweermannen in de hoofdstad "verwaarloosd" en tegelijkertijd "verwende kinderen". Hij spreekt van een verziekte cultuur die 140 jaar lang z'n eigen gang kon gaan.

Schaap legt ook de link met andere organisaties waar een giftige cultuur tot excessen heeft geleid. Zo kon extreemrechts gedachtegoed in een Duitse politiedienst sluipen en vermoordden elitetroepen uit Australië zelfs Afghaanse burgers als onderdeel van een inwijdingsritueel.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

