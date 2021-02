Nabestaanden tegen komst monument Algerijnse verzetsstrijder in Frankrijk

De familie van emir Abdelkader, een verzetsleider tegen het Franse kolonialisme, heeft vrijdag de bouw van een standbeeld ter ere van hem in Frankrijk afgewezen.

Emir Abdelkader (1808-1883) was politicus en leidde in de 19e eeuw als militair de strijd tegen de Franse koloniale invasie in Algerije.

"We verwerpen de bouw van een standbeeld van de emir in Frankrijk, waar hij gevangen werd gezet", zei Abdelkader's kleinzoon, Mohamed Boutaleb, tegenover nieuwsdienst Anadolu.

Het idee van een standbeeld begin dit jaar geopperd door de Franse historicus Benjamin Stora. Op 20 januari presenteerde hij een rapport over het koloniale tijdperk van Algerije aan de Franse president Emmanuel Macron. In het rapport adviseerde hij een standbeeld te bouwen van de Algerijnse vrijheidsstrijder.



Het omstreden rapport werd in Algerije met veel kritiek ontvangen omdat de koloniale misdaden niet werden benoemd. "We hebben een petitie opgesteld om handtekeningen te verzamelen om het voorstel in het Franse rapport af te wijzen", aldus de kleinzoon. Het standbeeld zou volgens Boutaleb in het belang zijn van Frankrijk, niet van Algerije", zei Boutaleb. Meer dan 1.600 mensen, waaronder historici, onderzoekers, journalisten en politici hebben de petitie ondertekend.

"De naam van de Algerijnse emir is internationaal bekend en zijn politieke en verzetende positie heeft geen standbeeld nodig in Frankrijk, dat zijn land 132 jaar heeft bezet", zei hij. "Frankrijk beweert dat emir Abdelkader hierheen kwam omwille van het toerisme, maar de waarheid is dat hij werd gegijzeld en gevangen werd genomen."

Boutaleb riep de Algerijnse autoriteiten op om in te grijpen en een ​​eind te maken aan wat hij een "Franse manoeuvre" noemde om de nagedachtenis van één van de meest prominente symbolen van het Algerijnse verzet te vervalsen.



Excuses en erkenning

Algerije heeft deze week opnieuw Franse erkenning geëist voor de koloniale misdaden van het West-Europese land. Volgens Algerijnse autoriteiten en historici zijn meer dan 1,5 miljoen Algerijnen vermoordt door Frankrijk, vele andere werden ontheemd, veel gebieden werden geplunderd en duizenden historische documenten en artefacten gestolen, sommige daarvan dateren uit het Ottomaanse tijdperk (1515-1830).

In het rapport van historicus Stora werd niet gerept over de Franse moorden, verkrachtingen, plunderingen en slachtpartijen in het Noord-Afrikaanse land. Sterker nog; "het rapport betekent niet dat je een stap moet zetten in de richting van een verontschuldiging aan Algerije.", citeerden Franse media het Elyseepaleis.



Emir Abdelkader staat bekend als de grondlegger van de Algerijnse staat. Hij was schrijver, dichter, filosoof, politicus en strijder tegen de Franse koloniale krachten. In 1847 werd hij opgesloten in Frankrijk en bleef tot 1852 in de gevangenis, daarna vestigde hij zich in Istanbul waar hij tot aan zijn dood in 1883 verbleef. Hij werd 76 jaar.

In 1965 werd zijn lichaam overgebracht naar Algerije en begraven in hoofdstad Algiers.

