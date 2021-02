Algerijnse president Tebboune weer thuis na ziekenhuisopname in Duitsland

President Abdelmadjid Tebboune is na een operatie in een ziekenhuis in Duitsland weer terug Algerije

De 75-jarige Tebboune moest worden geopereerd als gevolg van complicaties die hij overhield aan zijn coronabesmetting.

Tebboune verbleef eind vorig jaar voor twee maanden in Duitsland waar hij werd behandeld voor Covid-19. Het staatshoofd vertrok op 10 januari weer naar Duitsland en onderging 10 dagen later een "succesvolle" operatie aan zijn voet, meldt het presidentiële kantoor vrijdag in een verklaring.

Tebboune, een zware roker, lag van eind oktober tot eind november in een Duits ziekenhuis. Daarna bracht hij het restant van zijn herstelperiode nog door in Duitsland. In de tussentijd liet hij vrijwel dagelijks van zich horen via Twitter.



De lange afwezigheid van de president wakkerde speculaties aan of hij zijn eerste termijn wel zou kunnen afronden. Die begon een jaar geleden met zijn verkiezing in een periode van massale protesten tegen de heersende elite.

In het grootste land van Afrika zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 110.000 besmettingen vastgesteld, waaronder 2.930 doden. Velen zien de coronamaatregelen van de regering als een poging om de protesten tegen het regime de kop in te drukken.

