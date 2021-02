Uitbraak Brits coronavirus in Catharina Ziekenhuis in Eindhoven

algemeen 13 feb 18:45

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is sprake geweest van een corona-uitbraak.

Op de afdeling cardiothoracale chirurgie zijn 13 patiënten en 17 medewerkers besmet geraakt met de Britse variant van het virus, meldt het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft maatregelen genomen waarmee het mogelijk blijft om hartzorg te verlenen aan patiënten die acuut een operatie moeten ondergaan. "We leven mee met onze patiënten die naast hun ziekte ook nog te kampen hebben gekregen met een coronabesmetting", zegt Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur. "En uiteraard geldt dat ook voor onze besmette medewerkers. We onderzoeken nog hoe deze besmettingen zijn ontstaan, ondanks dat medewerkers en patiënten alle mogelijke corona-voorzorgsmaatregelen nemen. Daar hebben we nu nog geen beeld van." © ANP 2021