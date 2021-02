Ajax rekent op Mazraoui in Lille

Trainer Erik ten Hag verwacht dat hij donderdag tijdens de uitwedstrijd tegen Lille weer een beroep kan doen op Noussair Mazraoui.

De rechtsback kreeg zaterdag tijdens het duel met Heracles Almelo een bal in zijn gezicht. "Hij had even weinig gezichtsvermogen", verklaarde Ten Hag.

Ook Oussama Idrissi zal normaal gesproken mee naar Frankrijk reizen. De linksbuiten ontbrak in Almelo omdat hij ziek was. Ajax mist tegen Lille de geschorste Ryan Gravenberch en André Onana.

Sébastien Haller mag niet meedoen omdat Ajax hem per ongeluk niet heeft ingeschreven voor de duels van dit seizoen in de Europa League.

Ajax won anderhalf jaar geleden tweemaal van Lille in de Champions League. "Ze spelen nog steeds ongeveer hetzelfde", zei Ten Hag over de huidige koploper van Frankrijk. "Alleen zijn ze wel beter geworden."

© ANP 2021