Vrijspraak voor Trump in historisch tweede proces in Senaat

De Amerikaanse Senaat spreekt Donald Trump vrij van het aanzetten tot een opstand.

Er was onvoldoende steun om de oud-president te veroordelen. Dat had de instemming vereist van tweederde van de senatoren. Uiteindelijk stemden 57 senatoren voor en 43 tegen.

Het historische tweede impeachmentproces tegen Trump begon afgelopen dinsdag en verliep ongekend snel. Het vorige proces tegen Trump duurde 21 dagen en eindigde eveneens in vrijspraak. Het was ook dit keer vanaf het begin duidelijk dat er onder Republikeinse senatoren onvoldoende draagvlak was om hun partijgenoot Trump te veroordelen.

De vervolging van Trump, die zelf niet getuigde, volgde op de bestorming van het parlementsgebouw door zijn aanhangers. Hij kreeg het verwijt zijn achterban te hebben opgehitst.



Trump hield na zijn verkiezingsnederlaag vol dat hij door fraude had verloren van de Democraat Joe Biden. Er vielen vijf doden toen betogers het Capitool binnenvielen toen daar op 6 januari de verkiezingsuitslag werd goedgekeurd.

Kleine groep criminelen

De advocaten van de oud-president betoogden dat Trump niemand had opgeroepen iets strafbaars te doen. Ze vonden dat hun cliënt niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor het gedrag van een "kleine groep criminelen". De Senaat was volgens de juristen bovendien niet bevoegd om recht te spreken over een voormalige president.



Veel Republikeinen gingen mee in dat laatste argument. Een motie om het proces als ongrondwettig te laten bestempelen, kreeg vorige maand de steun van 45 van de 50 senatoren uit de partij van Trump. Daarmee leek de benodigde tweederdemeerderheid om de oud-president te veroordelen al voor aanvang van het proces buiten bereik te zijn.

Republikeinen verontwaardigd

Hoewel ook Republikeinen verontwaardigd hadden gereageerd op de dodelijke rellen, kwam de steun voor de vervolging van Trump vooral uit het kamp van de Democraten. Zij konden Trump niet meer afzetten, maar de Senaat had in een afzonderlijke stemming wel kunnen besluiten dat hij in de toekomst geen president meer mag worden.



Dat het proces tegen Trump zaterdag zijn climax zou bereiken, leek eerder op de dag niet vanzelfsprekend. Toen kondigden de aanklagers aan dat ze de Republikeinse afgevaardigde Jaime Herrera Beutler wilden oproepen als getuige. Zij zou van de Republikeinse fractieleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hebben gehoord dat Trump weigerde het Congres te hulp te schieten tijdens de bestorming.

Verklaring

Het oproepen van Herrera Beutler als getuige had de zaak flink kunnen vertragen. De aanklagers en het team van Trump sloten uiteindelijk een deal waarmee ze konden voorkomen dat het proces zich langer zou voortslepen. Een verklaring van de Republikeinse politica is ingevoerd als bewijs zonder dat ze hoefde te getuigen.

Het proces tegen Trump was om meerdere redenen historisch. Het is de kortste presidentiële impeachmentzaak in de Amerikaanse geschiedenis. Trump gaat ook de geschiedenisboeken in als de eerste president die twee keer met zo'n procedure te maken kreeg. Dat het proces in de Senaat plaatsvond na zijn vertrek uit het Witte Huis, was eveneens een unicum.

