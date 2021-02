Meer dan kwart Israëliërs heeft al tweede coronaprik gehad

Meer dan een kwart van de ongeveer 9,3 miljoen Israëliërs heeft al een tweede inentingsprik tegen het coronavirus gekregen.

In totaal hebben al 3,8 miljoen Israëliërs minimaal één vaccinatie gehad, van wie 2,5 miljoen al de tweede dosis hebben gekregen die nodig is voor voldoende bescherming tegen het longvirus.

Het behalen van de mijlpaal werd zondag op Twitter bekendgemaakt door minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein. Op vrijdag en zondag werden er in Israël nog eens 133.000 personen gevaccineerd.

In zijn bericht riep Edelstein meer Israëliërs op zich te laten inenten. Op die manier kan iedereen weer naar de sportschool en naar culturele evenementen gaan, schreef hij.



Succesvolle start

Israël, dat wereldwijd een van de koplopers is in het vaccineren tegen het coronavirus, begon op 19 december met de inentingscampagne. Na een succesvolle start, loopt het dagelijkse aantal vaccinaties inmiddels terug. Vooral jongeren zouden huiverig zijn.

Een week geleden is Israël begonnen met het stapsgewijs versoepelen van de lockdownmaatregelen die enkele weken van kracht zijn geweest. Het aantal nieuwe besmettingen per dag neemt er weer geleidelijk af, wat volgens deskundigen ook een gevolg is van de vaccinatiecampagne.



Nieuwe gevallen

Zondagochtend meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid 1869 nieuwe gevallen. Een week eerder waren dat er nog 2659. Daarbij komt wel de kanttekening dat er op zaterdag, de joodse rustdag, beduidend minder word getest.

In totaal is het coronavirus in Israël tot dusver bij 723.038 personen vastgesteld, blijkt uit de gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Zeker 5368 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19.

© ANP 2021