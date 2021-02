Eerste eboladoden in vijf jaar in Guinee

Voor het eerst in vijf jaar zijn er weer mensen aan ebola gestorven in Guinee.

Minister Remy Lamah van Volksgezondheid meldde dat er vier mensen in het West-Afrikaanse land aan het virus zijn overleden en zei "echt bezorgd" te zijn. Tijdens de uitbraak van 2013-2016, die begon in Guinee, vielen destijds ruim 11.000 doden in de hele regio.

Een verpleegster werd eind januari ziek in de zuidoostelijke regio Nzerekore en werd op 1 februari begraven. Acht mensen die haar begrafenis bijwoonden, vertoonden kort daarna symptomen. Drie van hen zijn inmiddels ook overleden, vier liggen in het ziekenhuis.

De Liberiaanse president George Weah maakt zich zorgen en heeft de gezondheidsautoriteiten in zijn land gevraagd de waakzaamheid te vergroten naar aanleiding van de ebola-uitbraak in het naburige Guinee. Er zijn preventieve maatregelen genomen en het toezicht wordt verscherpt.



Bezorgdheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft elke nieuwe uitbraak sinds 2016 met grote bezorgdheid bekeken, en beschouwt de meest recente in de Democratische Republiek Congo als een internationale noodsituatie.

Zondag schreef WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus op Twitter dat het VN-gezondheidsagentschap op de hoogte was gebracht van twee vermoedelijke gevallen van de dodelijke ziekte in Guinee.



De Democratische Republiek Congo heeft te maken gehad met meerdere uitbraken van de zeer dodelijke ziekte. Wereldgezondheidsorganisatie WHO bevestigde donderdag een heropleving van het virus, drie maanden nadat de autoriteiten het einde van de laatste uitbraak in het land hadden aangekondigd.

Tijdens die laatste uitbraak lieten 55 van de 130 besmette mensen het leven.

