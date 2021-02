Leger Myanmar schiet op demonstranten, journalisten opgepakt

In Myanmar heeft het leger opnieuw geschoten op burgers die demonstreerden tegen de staatsgreep die de militairen in het Zuidoost-Aziatische land begin deze maand hebben gepleegd, melden lokale media.

Die melden ook dat er zeker vijf verslaggevers door het leger zijn opgepakt. De schoten werden zondag gelost in de noordelijke stad Myitkina. Vijf journalisten die verslag deden van de demonstratie voor een elektriciteitsbedrijf daar werden door veiligheidstroepen meegenomen.

Een verslaggever ter plaatse heeft tegen het Franse persagentschap AFP gezegd dat er traangas tegen de betogers is ingezet en dat er daarna op de demonstranten werd geschoten om de menigte uiteen te drijven. Of daarbij sprake was van rubberkogels of scherpe ammunitie is nog niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of en hoeveel doden en gewonden er zijn gevallen.

Zondag was het na weken demonstraties tegen de legercoup opnieuw erg onrustig in Myanmar. Buitenlandse ambassades drongen er bij het leger op aan om geen geweld te gebruiken tegen de vreedzame demonstranten.



De Amerikaanse ambassade waarschuwde voor troepenbewegingen in Yangon, de grootste stad van het land. Verder zijn er berichten van telecommunicatiestoringen. Naar verluidt legt het leger in de nacht van zondag op maandag de stroom en het internet in het land plat.

De ambassade van de Verenigde Staten heeft Amerikanen in Myanmar zondag geadviseerd om een veilig heenkomen te zoeken en binnen te blijven.

Een dergelijk advies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is voor Nederlanders al sinds begin deze maand van kracht.

