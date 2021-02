Maandag code rood in heel Nederland wegens verraderlijke gladheid

Het verkeer moet maandag rekening houden met spekgladde wegen. De verraderlijke gladheid komt door verwachte regenval en vorst aan de grond.

Het KNMI heeft een weeralarm gegeven. In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt code rood tussen 03.00 uur en 10.00 uur, in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden is die van kracht tussen 05.00 uur en 12.00 uur. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg is het code rood tussen 07.00 uur en 14.00 uur.

De regen trekt maandag van west naar oost over Nederland. Volgens Weer.nl heeft de diepvrieskou van de afgelopen week de bodem flink doen afkoelen. "Dit betekent dat de regen die er valt de eerste uren nog op een bevroren ondergrond valt. Op uitgebreide schaal kan zich dus eerst een dun ijslaagje vormen met verraderlijke gladheid tot gevolg."

Het KNMI stelt dat er sprake is van een grote kans op overlast en letsel door de gladheid. Ook is de kans groot dat het openbaar vervoer ontregeld wordt. "Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is", aldus het weerinstituut. Met name lokale wegen zullen erg glad worden, is de verwachting.



Rijkswaterstaat meldt paraat te staan met 546 strooiwagens om gladheid te bestrijden. Aan mensen die maandag toch de weg op moeten, adviseert Rijkswaterstaat: "Langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen."

Tot 03.00 uur is code geel van kracht in Nederland.

Door de weersomstandigheden heeft de GGD besloten om test- en vaccinatielocaties gesloten te houden maandagochtend. Wanneer een locatie weer open kan, zal per regio verschillen.

