Wilders: niets bewezen van NRC-verhaal over Graus

Volgens PVV-leider Geert Wilders is "niets bewezen" van de aantijgingen aan het adres van PVV'er Dion Graus.

Dat zei hij maandagochtend op radiozender 100% NL. Graus heeft volgens NRC zijn ex-vrouw jarenlang aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers en voor 125. 000 euro gefraudeerd met zijn verblijfskostenvergoeding van de Tweede Kamer.

De krant baseert zich op "tientallen uren beeld- en geluidsopnames en honderden WhatsAppjes, sms-berichten, foto's en andere documenten". Het materiaal ligt bij de Rijksrecherche, die nieuwe opnames en documenten, aangeleverd door Graus' ex-vrouw, onderzoekt.

Volgens NRC stuurden de beveiligers van Graus geen factuur als ze hem begeleidden bij trips door het land. Wel hadden ze seks met zijn vrouw, aangemoedigd door het Kamerlid, zo is te horen op ingeleverde audiofragmenten. Het gebeurde in hotels en sauna’s die werden gehuurd door Graus en ook in een PVV-kantoor in de Tweede Kamer.



Kandidatenlijst

Wilders noemt het verhaal "oude meuk". Eerdere publicaties over Graus leidden in 2019 al tot onderzoek. "Het Openbaar Ministerie zei toen dat er niets mee gebeurt, er was niets van bewezen", zegt Wilders. Hij noemt NRC "een krant die ons haat".

Of Graus kan aanblijven, zegt Wilders niet. Hij kan niet meer van de PVV-kandidatenlijst, omdat deze sinds 5 februari definitief is. Graus staat op plek 13 van de lijst en komt daarmee waarschijnlijk weer in de Kamer na de verkiezingen. De PVV staat op ongeveer 20 zetels in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen.



Graus liet vorige week weten dat zijn advocaat contact gaat opnemen met zijn ex-vrouw, omdat zij voorwaarden van een eerdere afspraak zou hebben geschonden. "Mijn ex-vrouw en ik hebben er in overleg met de betrokken instanties destijds bewust voor gekozen deze privézaak te sluiten", schreef hij in een persbericht voorafgaand aan de NRC-publicatie, waarvan hij op de hoogte was.

Hij zegt dat hij het artikel niet vooraf kon inzien.

