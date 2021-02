Iran dreigt atoominspecties te blokkeren bij uitblijven doorbraak

Iran heeft gedreigd inspecties door VN-atoomagentschap IAEA te blokkeren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat voor het eind van de maand een doorbraak moet worden geboekt in het conflict met de Verenigde Staten over het Iraanse nucleaire programma.

Washington en Teheran liggen al jaren in de clinch over een atoomakkoord uit 2015. Dat moest zorgen dat Iran geen toegang zou krijgen tot kernwapens. De Iraniërs beloofden hun nucleaire programma te beperken in ruil voor verlichting van sancties door de internationale gemeenschap. De vorige Amerikaanse president Donald Trump vond dat een slechte deal was gesloten. Hij trok zijn land terug en legde weer zware strafmaatregelen op.

De huidige president Joe Biden wil dat besluit van Trump terugdraaien, maar dat heeft de nodige voeten in de aarde. Iran besloot sommige afspraken uit het atoomakkoord niet meer na te komen omdat de VS weer sancties hadden opgelegd.



Teheran eist dat die strafmaatregelen eerst van tafel gaan. Washington verlangt juist dat de Iraniërs de eerste stap zetten en zich weer aan de deal gaan houden.

Iran dreigt nu de naleving van de overeenkomst nog verder terug te schroeven. Er kan worden teruggekomen op afspraken die betrekking hebben op de toegang van VN-inspecteurs tot nucleaire installaties, waarschuwde het ministerie. Dat eiste dat de "nucleaire overeenkomst voor het eind van de februari wordt uitgevoerd zoals afgesproken in het verdrag".

